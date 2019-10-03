Владельцев "евроблях" не будут штрафовать

2 октября полицейским запретили составлять протоколы на водителей автомобилей с иностранной регистрацией.

- Мы приняли решение о том, что найдем выход из ситуации, - говорит премьер-министр Украины Алексей Гончарук, 35 лет. - Пока не будем применять штрафы, чтобы не было лишних конфликтов. Сейчас ищем баланс в сотрудничестве с владельцами "евроблях".

Срок растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией продлили на 90 дней. Перерегистрировать "евробляхи" владельцы смогут без скидок, уплатив все налоги.

- При оформлении таможня завышает цену на автомобили, - говорит автомобильный обозреватель Тарас Брязгунов, 33 года. - Должна верить документу купли-продажи, а не каталогу "Шваке", который используют при растаможивании. Сейчас Европа избавляется от подержанных машин, цена быстро падает. Информационный материал таможни должен реагировать. Владельцы хотят оформлять автомобиль по реальной цене, а не указанной в таблице.

Сейчас в Украине почти 200 тыс. транспортных средств на иностранной регистрации. Государственная таможенная служба хочет составить единую базу стоимости растаможки автомобилей на основе данных уже завезенных машин. Можно будет знать заранее, сколько стоит растаможка.

- Владельцы хотят установить фиксированную цену на растаможку автомобилей старше 10 лет, - добавляет автоэксперт. - Это также несправедливо. Машины бывают разные - с двигателем объемом полтора литра и шесть. Нецелесообразно, чтобы владелец 10-летнего "Порше" платил столько же, как за "Опель" 2000 года выпуска. Градация должна быть. При расчете стоимости растаможки следует учитывать не коэффициент возраста машины, а ее стандарт - "Евро-2" или "Евро-5".