Виталий Плис стал лучшим культуристом мира

25-летний Виталий Плис из села Кордышевка Казатинского района Винницкой области выиграл мировой турнир по бодибилдингу.

- С детства смотрел на фото Арнольда Шварцнеггера. Всегда хотел выглядеть так же, — рассказывает Виталий Плис. — До сих пор не верю, что победил в турнире имени своего кумира. Я выступал в первый день. Шварценеггер вручал награды на следующий.

В турнире "Арнольд Классик Европа" соревновались 13 спортсменов. Представляли Германию, Бельгию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Францию, Швейцарию, Россию, Румынию, Чехию и Италию. Виталий Плис выступал впервые и сразу получил золотую медаль.

— Все национальные чемпионы стремятся принять участие в турнире. Я планирую выступить на чемпионате мира 5-11 ноября в Эль-Фуджайра, — говорит Виталий Плис.

Работает тренером в одном из столичных тренажерных залов. К соревнованиям никого не готовит. Активно занимается собственной спортивной карьерой.