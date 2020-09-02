Виталий Маркив третий год сидит за чужое преступление

Нацгвардеец 31-летний Виталий Маркив не причастен к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. Это доказывают семь экспертиз, которые провели украинские следователи и подтверждают 20 непосредственных свидетелей.

Виталий Маркив имеет гражданства Украины и Италии. До войны жил в итальянской Болонье. С начала агрессии России вернулся на родину, ушел добровольцем в батальон Национальной гвардии им. Кульчицкого. Участвовал в боях за Славянск.

25 мая 2014 года недалеко от села Андреевка за городом Славянск Донецкой области во время минометного обстрела погиб итальянский журналист фотокорреспондент Андреа Роккелли и его переводчик - россиянин Андрей Миронов. Итальянские следователи заподозрили Виталия.

30 июня 2017 года Виталия Маркива задержали в Италии, куда приехал к родителям. Прокуроры убеждали, что это он стрелял из миномета, боезапас которого попал в укрытие фотокорреспондента. Утверждали, что Виталий корректировал огонь.

12 июля 2017 года суд присяжных в итальянском городе Павия признал Виталия Маркива виновным. И приговорил к 24 годам лишения свободы.

Украинские следователи доказывают непричастность Виталия Маркива к обстрелу.

— Расстояние между местом, где служил Виталий Маркив, и местом гибели фотокорреспондента, составляет 1 километр 760 метров. С позиции Виталия тот участок вообще не просматривался, — говорит 34-летний Максим Цуцкиридзе, начальник Главного следственного управления МВД.

В мае 2014-го минометов на вооружении нацгвардейцев не было. Имели только автоматы и пулеметы.

Апелляцию Виталия Маркива рассмотрят в середине сентября.