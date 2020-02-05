Виталий Бойко восемь лет был председателем Верховного суда

— Виталий Федорович не брал под козырек, а поступал по закону, — говорит бывший городской голова Киева 70-летний Леонид Косаковский о первом министре юстиции и экс-главе Верховного суда Украины Виталии Бойко. 31 января с ним попрощались в столичном Украинском доме. Умер на 83‑м году.

Виталий Бойко родился в селе Крапивное Нежинского района на Черниговщине. Окончил Харьковский юридический институт. В 1990-ом стал министром юстиции Украины. Одновременно исполнял обязанности председателя Центральной избирательной комиссии. Организовывал первые президентские выборы и проведение Всеукраинского референдума провозглашения независимости.

В декабре 1994 года стал председателем Верховного суда. Возглавлял его до октября 2002-го.

— Несмотря на то, что Виталий Федорович занимал высокую должность, оставался скромным, — говорит Косаковский. — Когда возглавлял Верховный суд, не делал так, как хотели на Банковой. В 1998-ом не дал тогдашнему президенту Леониду Кучме расправиться с законно избранным, но неугодным центральной власти мэром столицы. Так поступил и, когда после выборов депутатов Верховной Рады в 1998 году Банковая через карманного судью хотела забрать мандаты у всех оппозиционных кандидатов, прошедших в парламент.

После отставки Виталий Бойко был вице-президентом Межрегиональной Академии управления персоналом. Его похоронили в родном селе.