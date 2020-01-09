Вернули картину, похищенную почти 80 лет тому назад

В Украину из США вернули картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", написанную в 1911 году. Ее вывезли немцы во время оккупации Днипра во Вторую мировую войну.

Картина высотой более 1,5 м. После похищения фашистами о ней ничего не было известно до 1960-х. Тогда оказалось, что полотно хранится в одном из частных домов американского штата Коннектикут. Владельцем дома был мужчина, эмигрировавший в США из Швейцарии. В 1986-м дом с картиной выкупили супруги Трейси. В 2017 году выставили полотно на аукцион. Планировали продать его за несколько миллионов долларов. Аукционный дом "Потомак Компани" обратился за консультацией в художественный музей Днипра, потому что во времена написания картины Михаил Панин жил в этом городе. О возвращении картины начали договариваться дипломаты.

— Из-за воен и революций Украина потеряла миллионы художественных произведений. Точное количество установить невозможно. Вернуть их трудно, это кропотливая работа. Обычно этим занимаются частные коллекционеры и государство, — говорит искусствовед 59-летний Виктор Карпов. — Возвращение произведений очень важная тема. Из-за потери памятников украинская культура и история напоминают пустыню. А так мы постепенно восстанавливаем код нашей нации, ищем свои корни. Например, украинский авангард у нас представлен крайне мало. Обычно все на Западе и в России. Это из-за того, что эти работы специально уничтожали в период СССР, потому что они отличались от общего советского стиля.

Картину будут хранить в художественном музее Днипра.