Вернули картину, похищенную почти 80 лет тому назад

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 2916
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5733
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48465
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7389
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 162
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 00:35

Вернули картину, похищенную почти 80 лет тому назад

  Комментировать

В Украину из США вернули картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", написанную в 1911 году. Ее вывезли немцы во время оккупации Днипра во Вторую мировую войну.

Картина высотой более 1,5 м. После похищения фашистами о ней ничего не было известно до 1960-х. Тогда оказалось, что полотно хранится в одном из частных домов американского штата Коннектикут. Владельцем дома был мужчина, эмигрировавший в США из Швейцарии. В 1986-м дом с картиной выкупили супруги Трейси. В 2017 году выставили полотно на аукцион. Планировали продать его за несколько миллионов долларов. Аукционный дом "Потомак Компани" обратился за консультацией в художественный музей Днипра, потому что во времена написания картины Михаил Панин жил в этом городе. О возвращении картины начали договариваться дипломаты.

— Из-за воен и революций Украина потеряла миллионы художественных произведений. Точное количество установить невозможно. Вернуть их трудно, это кропотливая работа. Обычно этим занимаются частные коллекционеры и государство, — говорит искусствовед 59-летний Виктор Карпов. — Возвращение произведений очень важная тема. Из-за потери памятников украинская культура и история напоминают пустыню. А так мы постепенно восстанавливаем код нашей нации, ищем свои корни. Например, украинский авангард у нас представлен крайне мало. Обычно все на Западе и в России. Это из-за того, что эти работы специально уничтожали в период СССР, потому что они отличались от общего советского стиля.

Картину будут хранить в художественном музее Днипра.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вернули картину, похищенную почти 80 лет тому назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 40079
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 33696
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26253
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 19730
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11457
Украина
Запустили электронный реестр новорожденных
Запустили электронный реестр новорожденных
Появятся новые дорожные знаки
Появятся новые дорожные знаки Просмотров: 9
Беспилотники будут выявлять мины с высоты 10 метров
Беспилотники будут выявлять мины с высоты 10 метров
Начнет работать программа медицинских гарантий
Начнет работать программа медицинских гарантий
Пробное внешнее независимое оценивание пройдет в марте
Пробное внешнее независимое оценивание пройдет в марте
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1319
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua