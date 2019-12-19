Василия Лисицына застрелил снайпер

17 декабря на Донбассе погиб боец 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода 28-летний Василий Лисицын. Оборонял позиции в районе города Красногоровки Донецкой области. В него попала пуля снайпера.

Василий Лисицын родом из Кропивницкого. Служил по контракту с апреля 2018 года. Имел награду - отличие президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Дома у бойца остались жена и маленький ребенок.

За первую половину декабря Объединенные силы понесли 20 потерь. Среди них восемь украинских военных погибли, 12 ранены. У оккупантов потери в количестве 44 воинов. 22 террориста были ликвидированы, остальные - ранены.