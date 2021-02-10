Вакцинировать от коронавируса начнут на следующей неделе

С 15 февраля украинцев начнут вакцинировать от коронавируса. Сначала будут использовать препараты американской компании "Пфайзер". Впоследствии — шведско-британской "Астразенека", американской "Новавакс" и китайской "Синовак".

— Благодаря глобальной инициативе "Ковакс" врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце. Еще миллионы доз поступят к лету, — говорит 62-летняя Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии. - Все препараты из ЕС безопасны и действенны. Их тщательно проверило независимое европейское агентство по лекарственным средствам.

Вакцинация будет проходить в пять этапов, бесплатно. Первыми прививки сделают медикам, работающим с больными коронавирусом, военным и нацгвардейцам. Следующие на очереди — старше 80 лет и работники первичного звена медицинской помощи. Люди не из групп риска смогут вакцинироваться в конце 2021 года.

- Прививка добровольная для всех,- говорит 40-летний Виктор Ляшко, главный санитарный врач. - Вакцинировать будут мобильные бригады. В каждой - две медсестры, врач и регистратор. Выезжать будут к людям на работу, домой, будут принимать в отдельных кабинетах в больницах. За день бригада должна сделать 100 прививок. Данные будут вносить в электронную медицинскую карту.