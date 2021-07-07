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четверг, 08 июля 2021 00:36

В урочище выкопали ритуальные фигурки

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В урочище Троянка возле села Ивковцы под Черкассами нашли древнее захоронение, где хранились ритуальные принадлежности из Египта - фигурки древнего бога мертвых Анубиса и амулеты в виде жука-скарабея.

Могильник относится к I-II в.

- Фигурки, вероятно, привезли к нам из Римской империи. Имели тогда торговые связи, - говорит директор черкасского музея археологии Среднего Приднепровья Михаил Сиволап, 61 год. - Находки описали киевские археологи. Впоследствии их выставят в нашем музее.

Поселение в Ивковцах ученые исследуют пятый год. Ранее находили вещи сарматского, германского и античного происхождения.

- Потом черные археологи задели славянский могильник. Это стало известно нам, - говорит Сиволап. - Такие люди с металлоискателями не видят находки, которая находится на глубине более 2 метров. Зато могут навредить. Во многих странах ходить с металлоискателем - преступление. А у нас свободно копают.

Автор: Анна ОРЕЛ
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