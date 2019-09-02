В Украину привезли лекарства от дифтерии

Всемирная организация здравоохранения поставила в качестве гуманитарной помощи в Украину 200 доз сыворотки от дифтерии. Ее развезли по регионам.

- Раньше в Украине не было этих сывороток. Срок действия предыдущих закончился в начале лета, - говорит Станислав Грещишин, 27 лет, руководитель патронатной службы Министерства здравоохранения. - Их мало кто производит, так как делают вакцины.

Дифтерия - опасная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем и имеет тяжелые осложнения. Врачи предполагают, что в Украине вспышка болезни может начаться после кори.

- Дифтерия даже страшнее кори, потому что смертность выше, - продолжает Грещишин. По статистике, из тысячи больных умирают от 50 до 100 человек. Защищены только те, кто вакцинирован.

В Украине таких 70% детей, взрослых - меньше. В 2018-м каждый второй взрослый не сделал необходимой прививки. Поэтому возможен риск возникновения вспышки дифтерии.