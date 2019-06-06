В Украину прилетели бабочки из Африки

Украину заполонили стаи ярких оранжевых бабочек - солнцевиков чертополоховых или сорняковых. Больше всего их в западных областях.

- Чертополоховки - это мигрирующий вид бабочки из Северной Африки, - говорит биолог Владимир Конограй, 36 лет. - Летят за теплыми течениями воздуха, могут преодолеть почти 5 тысяч километров - ежедневно до 500 километров. Сама бабочка безвредна, ущерб наносят ее личинки. В этом году температурные режимы и короткая весна способствовали одновременному выходу личинок из яиц. Гусеница съедает посевы сои, подсолнечника, овощей и бахчевых культур. Уничтожают до 30 процентов листьев растений. Снижают урожайность культур.

"Учитывая биологию солнцевика, распространение и вредоносность его повышается в зависимости от уровня максимальной температуры воздуха, количества осадков и влажности", - пишет Министерство экологии и природных ресурсов Украины в "Фейсбуке".

В течение лета бабочки еще несколько раз дадут потомство. В конце сезона улетят на юг и вернутся следующей весной.