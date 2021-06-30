В Украину добрался коронавирус "Дельта"

Со 2 июля в Украине ограничат въезд людям из России, Индии, Португалии и Великобритании. Там больше всего распространяется новый штамм коронавируса "Дельта". Приезжие будут сдавать на границе экспресс-тесты. При положительном результате иностранцам запретят въезд, украинцев отправят на самоизоляцию.

"Дельту" зафиксировали в июне в Индии. Вдвое опаснее, заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, 62 года:

- Но большинство вакцин эффективны против "Дельты". По меньшей мере предотвращают тяжелое течение.

Новый штамм подтвердили у двух украинцев, которые приехали из России, - 66-летней женщины и подростка, 16 лет.

- Вирус адаптируется, становится агрессивен. Будем выявлять еще много мутаций, - говорит инфекционистка Евгения Менжулина, 35 лет. - Штамм "Дельта" могли завезти в Украину давно. А обнаружили сейчас. Симптомы похожи на другие мутации. Отличается агрессивностью. Если больной предыдущими штаммами заражал одного-двух человек, то этим инфицирует шесть-восемь человек.

- Этот вид коронавируса опасен для невакцинированных, - говорит израильский врач Борис Брыль. - Для тех, кто переболел и вакцинирован, риски меньше. Один из первых симптомов "Дельты" - боль в горле и высокая температура.

Выявлением "Дельты" в Украине занимаются две частные и две государственные лаборатории.

- У нас нет тестов, чтобы определять именно этот штамм. Обратились к ВОЗ за помощью, - говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны 58-летний Алексей Данилов.

На 30 июня все области Украины находились в зеленой зоне карантина. За 28-е зафиксировали наименьшее количество новых больных ковид с начала года - 182.

- Показатели соответствуют действительности. Хотя неточности могут быть, потому что не все люди обращаются, - говорит бывший министр здравоохранения Олег Мусий, 56 лет. - Есть риск, что "Дельта" распространится. Тогда в июле возможна новая волна эпидемии. Нужно вакцинировать 80 процентов населения. По моей оценке, 30-40 процентов граждан переболели и имеют иммунитет.