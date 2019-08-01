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пятница, 02 августа 2019 00:15

В Украине ожидается вспышка дифтерии

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— Пока у нас бушует корь, эпидемии дифтерии не будет. Между микробами и вирусами существует противостояние, они друг друга как будто не пускают. Но только лишь корь стихнет, а по прогнозам это случится уже в этом году, на смену ей может прийти дифтерия, — говорит детский инфекционист, профессор 65-летний Сергей Крамарев из Киева.

Это смертельно опасное заболевание, относящееся к острым инфекциям. Передается воздушно-крапельный путем. Дает осложнения на сердце и почки, поражает нервную систему. Может привести к параличу и остановке сердца. По количеству смертей превосходит корь. В последний раз эпидемию дифтерии фиксировали в Украине в начале 1990-х. Продолжалась несколько лет.

— За это время заболели почти 20 тысяч людей, умерло до тысячи. Никто не считал, сколько инвалидов "по сердцу" осталось после эпидемии.

Единственным лекарством против дифтерии является противодифтерийная сыворотка. На сегодня ни одно лечебное заведение в Украине запаса этого препарата не имеет.

— Можем взять сыворотку с гуманитарной помощи. На несколько случаев в год хватает. Но только начнется вспышка, этого будет недостаточно. Однако это единственный способ спасти человека от смерти, — говорит Крамарев.

Прививка является единственной защитой против дифтерии. Эффективность ее достигает 99%. В Украине против дифтерии вакцинированы почти 70% детей, взрослых — еще меньше.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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