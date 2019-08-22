В турецком отеле отравились полсотни украинцев

В гостинице "Лимак Лара де Люкс Отель" в турецком городе Лара отравились 260 туристов, в том числе 50 украинцев. Несколько человек умерли.

- Отель пять звезд, но экономит на всем: от еды до персонала. Даже спиртное разбавляют, - говорит 26-летняя Анастасия Мирошниченко из Днипра. Отдыхала в отеле. - Пластиковые стаканчики в баре такие, что надо брать по три, и все равно гнутся в руке. Везде воняет дешевой химией для уборки. Боялась, что этот запах будет преследовать меня и дома.

Отравленных туристов отвезли в больницу. Их состояние тяжелой и средней степени тяжести.

- Туристов кормят, как свиней, - продолжает Анастасия. - Дают пищу, которая по несколько дней лежит на шведском столе. - Люди жалуются в полицию, она не реагирует. Сейчас администрация отеля пытается договориться с отравленными клиентами, чтобы не рассказывали о настоящем сервисе.

Заведение считается одним из лучших в Ларе. Одноместный номер в сутки стоит 8383 грн. В цену входит питание, мини-бар и бесплатный интернет.