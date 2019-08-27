В Славянске детей будут учить на украинском

В городе Славянск Донецкой области не осталось ни одного русскоязычного класса в школах. Все предметы отныне будут преподавать на украинском языке.

В городе действуют 16 школ и гимназий.

- Если вводить классы на русском, то возникнет проблема с учебниками и дидактическими материалами. Отдел образования закупает учебные материалы только на украинском, и нет смысла тратить деньги на русскоязычные книги, - говорит Марина Хохлова из Славянского городского совета. - По закону о языке, учить русский будут только в начальной школе, как дополнительный. А дальнейший образовательный процесс будет продолжаться на украинском.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" начал действовать с 16 июля. Он обязывает проводить обучение в школьных заведениях на украинском языке.