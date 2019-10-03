В школе учатся девять пар близнецов

В Трускавецкой гимназии во Львовской области учатся шесть пар близнецов, три пары двойняшек и одна тройня.

- В этом году в первый класс пришли три пары двойняшек и тройняшки, - говорит завуч школы Руслана Болюк, 46 лет. - Еще близнецы учатся в третьем, четвертом, пятом классах. Одноклассники их порой могут путать. Но пытаются различать по родинкам, росту, настроению - один из двойняшек может быть позитивный, а второй немного серьезнее. Преимущественно все родители близнецов имеют старших детей, а у одних родилась только тройня.

В нынешнем году в школу пришли учиться 117 первоклассников.