В Рождественский пост запрещено венчаться

28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. В народе его называют Филипповский, потому что в первый день чтят память святого апостола Филиппа. Продлится 40 дней - до 7 января.

Верующим запрещено употреблять молочные продукты, яйца и мясо. В отдельные дни разрешены рыба и вино. В пост священники советуют не посещать вечеринки, концерты.

- Цель поста - подготовить верующих к празднику Рождества Христова, - говорит протоиерей Православной церкви Украины Евгений Заплетнюк, 41 год. - Этот пост называют еще Святой Четыредесятницей. Это не просто изменение образа питания. Это - изменение грешной жизни на непорочную. Главная задача - очистить человека духовно. Важно не ссориться с близкими и избавляться от грешных мыслей. Провести дни в молитве гораздо полезнее, чем сдерживаться в еде.

В рождественский пост у православных церквях запрещено венчаться.