В реке погибла рыба

В райцентре Ружин на Житомирщине в реке Роставица погибли тысячи особей рыбы. Ущерб достигает 1,5 млн грн, по предварительным оценкам.

Мертвой рыбой покрыт берег. От жары начало вонять.

- Боюсь представить, что будет с водой в наших колодцах. И мы это все будем пить, — говорит местная жительница Людмила Семенюк. - Думаем, это произошло из-за выбросов нашего молокозавода. Несколько раз слышала, как что-то включали возле отстойников и постоянно плескалось. Ну куда бы его еще сливать, как не в реку?

Мор рыбы мог произойти из-за низкого уровня воды и недостаточного количества в реке кислорода, по другой версии.

- Увидели, что на дамбе выбиты доски. Из-за этого вода ушла,- говорит 44-летний Игорь Жененко, главный государственный инспектор Житомирского рыбоохранного патруля. - Версия с молокозаводом тоже рассматривается. Предполагаем, могут сбрасывать гадость ночью.

На предприятии обвинения отвергают. Имеют очистные сооружения, говорят.