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четверг, 23 июля 2020 06:00

В райцентре взбунтовались против реформы

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В Смеле Черкасской области люди устроили акцию против нового разделения районов. Перекрыли дорогу и требовали сохранить за их городом статус райцентра.

— По новому постановлению правительства, Смела должна подчиняться Черкасскому району, — говорит местный житель Виктор Васюра, 32 года. — Это — глупости. Мы жили в райцентре со своим райсоветом, и хотим продолжать так жить. Не понятно, как теперь решать бумажные дела, куда обращаться? Ехать в Черкассы? Нам из Смелы около часа добираться. Есть прямые автобусы, поезд. А как быть удаленным селам? Например, человеку из Городища или Каменки надо будет ехать через Смелу, а потом - в Черкассы. Это дополнительных 60 километров дороги и расходы на проезд. Кроме того, опорной больницы в Смеле может не быть. Так в роддом или на какую-то операцию придется ехать в Черкассы. Об очередях в административных или в медицинских заведениях вообще страшно думать. Они увеличатся по меньшей мере в четыре раза.

Предприниматель 50-летний Петр Григоренко из Чигирина тоже обеспокоен новым районированием. Чигиринщина граничит с Кировоградской областью, но райцентр теперь в Черкассах.

— Будет очень неудобно. Не представляю, как будет происходить предоставление админуслуг, — говорит Григоренко, — Я имею небольшие магазины в нескольких селах. Часто приходилось в райцентре решать вопросы с чиновниками. Теперь надо будет в Черкассы ехать, записываться на приемы, ждать в очередях ради нескольких подписей. Кроме того, боюсь, придется менять документацию, печати. С нашей бюрократией это будет настоящий ад. Нам до райцентра ехать около 2 часов еще и по таким разбитым дорогам. Пока доберешься, синяков понабиваешь. Молодежи проще, а пенсионерам что делать? Добавляем сюда расходы на билет — 70 гривен в одну сторону. Если бы перед тем, как принимать законы, людям тщательно все объясняли. А у нас не успеваешь уследить, как все меняется.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
23
июля

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