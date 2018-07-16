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вторник, 17 июля 2018 07:10

В пятницу 13-го поженились 13 пар

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— В пятницу 13-го у нас расписались 13 пар. Такой мистики еще не было, — говорит Ирина Остафеева, исполняющая обязанности начальника центрального РАГСа столицы.

В 11:00 к главному входу следует киевлянка 21-летняя Ольга в светлом узком платье до колен. Идет медленно — обута в серебристые босоножки на 15-сантиметровых каблуках. Ее под руку поддерживает отец.

— К свадьбе готовилась не слишком долго, вот только с платьем провозилась. Несколько месяцев выбирала, а потом пошила на заказ, — рассказывает она. Размахивает букетом из белых эустом. — Выбрали с женихом такую дату, потому что познакомились в этот день семь лет назад. В суеверия не верим. Это же интересно — идти против толпы.

В холле громко разговаривают с десяток людей. В центре стоят молодые. Женщина — в кремовом платье до пола, мужчина— в белой рубашке и темно-коричневых штанах с подтяжками.

— На Рождество или Пасху у меня всегда происходит что-то плохое. А пятница, 13-е— обычно счастливый день, в который все удается, — говорит жених Степан Радул.

К мраморной лестнице подходит пара молодых. Делают селфи.

— Я не суеверен, — смеется 25-летний Александр. — Однако сегодня утром дома сгорел бойлер — гости мылись холодной водой.

— Для нас это важный день — ровно 100 месяцев, как начали встречаться, — говорит Екатерина, 26 лет. Она в белом льняном платье и черных босоножках на плоской подошве. — Сюда пришли сами. Не приглашали гостей, чтобы не скучали, потому что здесь всегда все с задержками. После росписи устроим выездную церемонию за городом на природе. Свадьба у нас будет нестандартная — вегетарианская, без алкоголя.

Из помещения быстро выходят женщина в красном будничном платье и мужчина в бейсболке. На лестнице, усыпанной искусственными цветами, конфети и сувенирными купюрами, жених берет молодую на руки, делает несколько шагов. Заворачивают за угол здания и разглядывают свидетельства. Екатерина и Александр выходят через несколько минут. Идут перекусить в "Макдональдз".

13 июля в Украине расписались почти 200 пар.

— Некоторые отказались от регистрации в это число, еще когда подавали заявления. Другие перенесли роспись на сентябрь, — говорит Ирина Остафеева. — Влюбленные, которые сыграли в этот день свадьбу, видят в этом счастливый знак. Люди часто выдумывают себе позитивные символы. Бум бракосочетаний имеем на совпадение семерок и восьмерок в датах. На 8 августа 2018-го получили около 80 заявлений. Молодые верят, что их супружеская жизнь будет счастливой и долгой, потому что в дате есть знак бесконечности.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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