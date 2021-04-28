В позицию Александра Луцика попала ракета

22 апреля боевики убили разведчика 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады 38-летнего Александра Луцика за поселком Шумы возле Торецка на Донбассе. Ударили из противотанкового ракетного комплекса в пост, где находился военный.

Александр родом из села Годомичи Маневичского района на Волыни. В райцентре окончил профессиональное техническое училище по специальности "столяр".

— Саша имел жену, долго жил в Маневичах, — рассказывает сестра Наталья Бортник. - Но семейная жизнь не сложилась, развелись. Потом ездил на заработки в Польшу, работал строителем. Вернулся, когда травмировался.

В октябре 2019 года Александр Луцик подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Планировал служить до пенсии.

Остались брат и сестра.

26 апреля погиб 48-летний Иван Ковалевский, воин 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Российский снайпер выстрелил ему в спину, когда стоял на наблюдательном посту возле поселка Опытное Бахмутского района Донецкой области.

Иван Ковалевский родом из села Коленки Городенковского района Ивано-Франковской области.

— Иван защищал Украину с первых лет войны с Россией. Имел серьезное ранение в 2015-м. — рассказывает кума Леся Герасимчук. - Тогда подорвался на мине возле поселка Станица Луганская. После лечения и реабилитации вернулся на фронт. "Если не я, то кто?"- всегда говорил.

Ковалевского призывали в ВСУ в Днипре, где жил с женой.

27 апреля в районе проведения операции Объединенных сил подорвался грузовик с военными. Погиб 30-летний Роман Гуляк из города Волочиск Хмельницкой области, три побратима получили боевые травмы.

Роман родился 7 октября 1990-го. Окончил Волочисский учебно-воспитательный комплекс №6 и Хмельницкий торгово-экономический колледж. На российско-украинской войне — с мая 2018 года. 8 октября 2019-го Романа Гуляка наградили медалью "За звитягу та вірність".