В поездах продают книжки

В вагонах поездов "Интерсити" и "Интерсити+" начали продавать книжки. Пассажирам доступны детективы, романы, сборники высказываний известных людей. Есть книжка покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко — "Я, Побєда и Берлін".

Пассажирам раздают буклеты со списками доступных книжек. Стоят 45–120 грн. Позже услуга может появиться во всех поездах страны.

Также в этом году Укрзализныця добавит функцию "лист ожидания" в сервис, который позволяет покупать билеты в интернете. Пассажиры смогут заказывать билеты на поезда, даже если все места распроданы. В случае появления возвращенных или дополнительных билетов — будут иметь приоритетные права на выкуп.

— Всегда есть часть резервных билетов — государственная бронь. Почти 10 процентов пассажиров сдают билеты до поездки. Такие билеты и будут продавать через "лист ожидания", — говорит исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов. — Покупателю нужно будет зарегистрироваться и оставить запрос на нужное направление.