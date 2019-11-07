В Петровском готовятся к разведению войск

Украинская сторона готовится к разведению сил в поселке Петровское Старобешевского района Донецкой области. Военные на километр должны отойти от окраин населенного пункта. Пророссийские боевики должны покинуть поселок.

Украинская армия полностью контролирует село Богдановка на западе от оккупированного Петровского. 25 мая прошлого года бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" продвинулись вперед на 2,5 км и подошли вплотную к Петровскому. Между ними и боевиками осталось поле и лесополоса.

Последний раз обстрелы на этом участке фиксировали 30 октября.

- Украинская сторона готовится к разведению сил и средств. Начало практических мероприятий запланировано на 8 ноября при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение семи суток, - говорят в штабе операции Объединенных сил.

В поселке Золотое-4 Попаснянского района Луганщины инженеры разбирают окопы и разминируют дороги. Здесь войска развели 29 октября.

Взрывотехники обследовали 10,4 га территории. Нашли девять опасных предметов. Разминирование продлится до 9 ноября.

- Эта территория безопасна и находится под контролем Министерства внутренних дел Украины, - говорит министр обороны Андрей Загороднюк, 42 года.

7 ноября украинская сторона завершила подготовительные работы по восстановлению разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Положили металлоконструкции и сваривают их. Войска здесь развели 26 июня.