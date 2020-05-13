В первый класс могут зачислить дистанционно

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля. Вступительная кампания в вузы стартует с 1 августа. Это на месяц позже, чем в прошлом году, говорят в Министерстве образования и науки.

Документы необходимо подать до 31 августа. Контрактники смогут отправить по почте. Претенденты на бюджетные места должны принести. На бюджет абитуриентов должны зачислить до 5 сентября, на контракт — до 30 сентября.

Документы в первый класс могут принимать через интернет. Администрации имеют право переносить сроки приема заявлений.

— Их должны принимать не меньше месяца, — говорит исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, 47 лет. — Для зачисления в первый класс запрещено проводить конкурсы или проверять знания детей. Это допускается только в частных и специализированных спортивных и культурных учреждениях.

— Для подачи документов онлайн родителям нужно зайти на портал Информационной системы управления образованием. Выбрать школу, создать заявление и загрузить отсканированные документы, — говорит директор лицея "Галицкий" Львовского городского совета 51-летняя Оксана Цура. - К обязательным относится удостоверение, подтверждающее личность одного из родителей, справка о месте жительства ребенка, свидетельство о рождении, медицинская справка.

Ребенок имеет право пойти в школу в населенном пункте, где не имеет прописки.

— Если родители снимают квартиру, должны предоставить копию договора аренды. Тогда малыша зачислят в школу рядом с местом жительства. Можно подавать заявления и в другие заведения. Там зачислят при наличии свободных мест.

Для оформления в детсад ребенка следует зарегистрировать в интернете. Инструкции, как это делать, есть на сайтах городских советов и на порталах Центров предоставления административных услуг.

— В конце мая или начале июня родителям придет уведомление о зачислении ребенка, — говорит директор Львовского детсада №41 Вероника Бияк, 51 год. — После этого в течение месяца должны принести копию и оригинал свидетельства о рождении, медицинскую справку и заявление.