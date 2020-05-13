В первый класс могут зачислить дистанционно

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 900
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 693
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1359
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5616
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
2
3
4
6
3
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4023
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 378
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 07:26

В первый класс могут зачислить дистанционно

  Комментировать

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля. Вступительная кампания в вузы стартует с 1 августа. Это на месяц позже, чем в прошлом году, говорят в Министерстве образования и науки.

Документы необходимо подать до 31 августа. Контрактники смогут отправить по почте. Претенденты на бюджетные места должны принести. На бюджет абитуриентов должны зачислить до 5 сентября, на контракт — до 30 сентября.

Документы в первый класс могут принимать через интернет. Администрации имеют право переносить сроки приема заявлений.

— Их должны принимать не меньше месяца, — говорит исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, 47 лет. — Для зачисления в первый класс запрещено проводить конкурсы или проверять знания детей. Это допускается только в частных и специализированных спортивных и культурных учреждениях.

— Для подачи документов онлайн родителям нужно зайти на портал Информационной системы управления образованием. Выбрать школу, создать заявление и загрузить отсканированные документы, — говорит директор лицея "Галицкий" Львовского городского совета 51-летняя Оксана Цура. - К обязательным относится удостоверение, подтверждающее личность одного из родителей, справка о месте жительства ребенка, свидетельство о рождении, медицинская справка.

Ребенок имеет право пойти в школу в населенном пункте, где не имеет прописки.

— Если родители снимают квартиру, должны предоставить копию договора аренды. Тогда малыша зачислят в школу рядом с местом жительства. Можно подавать заявления и в другие заведения. Там зачислят при наличии свободных мест.

Для оформления в детсад ребенка следует зарегистрировать в интернете. Инструкции, как это делать, есть на сайтах городских советов и на порталах Центров предоставления административных услуг.

— В конце мая или начале июня родителям придет уведомление о зачислении ребенка, — говорит директор Львовского детсада №41 Вероника Бияк, 51 год. — После этого в течение месяца должны принести копию и оригинал свидетельства о рождении, медицинскую справку и заявление.

Автор: Соломия ЦУРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В первый класс могут зачислить дистанционно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 2 Просмотров: 23015
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 21114
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 15048
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 13374
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 10863
Украина
Задушились почти 600 тысяч кур
Задушились почти 600 тысяч кур Просмотров: 135
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 45
Медиков приравняли к военным
Медиков приравняли к военным Просмотров: 99
Украинских защитников обстреляли фосфорными снарядами
Украинских защитников обстреляли фосфорными снарядами Просмотров: 27
Российские снайперы убили отца четырех детей
Российские снайперы убили отца четырех детей Просмотров: 54
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 117
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua