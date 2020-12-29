В отделении полиции насиловали и пытали женщину

Дело об изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области будут рассматривать в Обуховском районном суде Киевской области. Местные судьи самоустранились.

О систематических пытках в тамошней полиции стало известно в мае после изнасилования и избиения 26-летней Нели Погребицкой из села Ставы. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. Вместе с ней пытали ее знакомого.

- В участке были люди, они все слышали. Но никто не помог. Когда я упала, за волосы меня тянул, с ноги, кулаками бил. Тогда в кабинет повел, пистолета наставил, толкал. Зажигалкой баловался. Говорит, может, волосы тебе сжечь? Что хотел, то и делал. Насиловал по-всякому, - рассказывала Погребицкая.

Задержали оперуполномоченного 29-летнего Сергея Сулиму и начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива, 35 лет. Позже подозрения в пытках объявили оперуполномоченному 27-летнему Евгению Трофименко, начальнику сектора уголовного розыска и бывшему начальнику отделения полиции. Последний якоы знал о преступлениях и покрывал подчиненных.

Некоторые пострадавшие от их деяний фигурируют в других делах. Защита подозреваемых пытается это использовать, по словам Елены Сотник, адвоката Нели Погребицкой.

— Их позиция такая — кому вы верите преступникам? Мол, они таким образом хотят смягчить свое наказание, — говорит Сотник.

Если вину бывших полицейских докажут, их могут посадить на 12 лет.