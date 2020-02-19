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четверг, 20 февраля 2020 07:40

В Организации Объединенных Наций поддержали Украину

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Вечером 18 февраля Совет безопасности Организации Объединенных Наций провел заседание в американском Нью-Йорке. Его созвала Россия для обсуждения выполнения Минских соглашений.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица показал фотографию погибшего украинского солдата 22-летнего Максима Хитайлова.

— С начала года 13 украинских военнослужащих погибли, около 60 — ранены. Кто-то назовет это замороженным конфликтом? Это — война. Единственная активная война в Европе. Полномасштабная, с российскими войсками и их головорезами, — говорит Кислица.

США, Великобритания, Индонезия, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша поддержали Украину. Заявили, что Россия финансово и военно способствует боевикам Л/ДНР. Этим нарушает принципы международного права. В результате 3,5 миллиона человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

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Дата
20
февраля

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