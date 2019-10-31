В ноябре погода будет меняться каждые пять дней

Ноябрь начнется ночными и утренними морозами. Холоднее всего будет на Луганщине, Донетчине и Харьковщине. Температура снизится до -6°C, прогнозируют синоптики.

Дождей не ожидают. Преимущественно будет солнечно.

- Сильные заморозки ударят по всей Украине в начале месяца, - говорит 53-летняя Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института. - Холодный воздух поступит с мощным антициклоном. Движется из северо-западных районов России. Несколько дней продержится и отступит.

3 ноября потеплеет. В последующие дни воздух иногда прогреется до +16°C.

- С теплом придут небольшие дожди, - говорит Вера Балабух. - Ноябрь сложный для прогнозов, потому что в этом месяце погодные процессы перестраиваются с летних на зимние. Погода может быть неустойчива. Лучше смотреть прогнозы не дальше чем на три-четыре дня вперед.

- Каждые три-пять дней температура в ноябре будет то подниматься, то спадать, - говорит народный синоптик Леонид Горбань, 80 лет. - С 11 ноября стоит ждать небольших морозов ночью. Иногда и до минус 9 градусов. Так будет держаться до 22 числа. Дальше снова потеплеет. Настоящая зима наступит 8-9 декабря. Будет до 12 градусов мороза и снег.