В медицинском университете избили 28 человек

3 июня в Одесском национальном медицинском университете подрались сторонники бывшего и новоназначенного ректоров - 72-летнего Валерия Запорожана и Владлены Дубининой, 44 года. Пострадали 28 человек, из них 26 обратились к медикам, одного человека положили в больницу.

В ректорат зашли члены новосозданного наблюдательного совета медуниверситета. Планировали провести внеочередное заседание. Вдруг к ним ворвались несколько десятков мужчин в масках, распылили слезоточивый газ.

- Министерство здравоохранения назначило ректором Владлену Дубинину, - говорит студент 25-летний Машух Никуб. - Но против нее выступили деканат, бывший ректорат и профессора. Они поддерживают Запорожана, потому что боятся потерять место у кормушки. Не дают ей работать. Знают, что она уничтожит их бизнес на студентах. Некоторые преподаватели требуют за экзамен 500-600 долларов (почти 16 тыс. грн. - ГПУ). Из студентов-иностранцев вытягивают деньги за любую мелочь, хоть они и так платят большие деньги за обучение.

Полицейские задержали 51 участника конфликта.

- 3 июня наблюдательный совет должен был рассмотреть жалобы о давлении и незаконные увольнения, задержки выдачи зарплат и стипендий в течение шести месяцев, - говорит 56-летняя Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения. - Но университет захватили рейдеры. Суды блокируют решение о реорганизации медуниверситета. От этого страдают студенты, потому учатся в атмосфере запугивания. Когда Минздрав хочет провести аудит работы руководства университета - их не пускают на территорию.

Руководство Одесского медуниверситета на телефонные звонки не отвечает. В заявлении на официальном сайте рейдером называют Ульяну Супрун. Обвиняют ее в невыплате зарплат и стипендий.