В математическом лицее будут учить бесплатно

В Виннице открыли математический Подольский научно-технический лицей. Бесплатно будут учить учеников из области. Это первое подобное заведение в регионе.

— Есть целые районы, где нет классов с углубленным изучением математики. А дети хотят учиться. На 1 сентября собираем абитуриентов, которые интересуются математикой, — говорит руководитель областного департамента образования Владимир Буняк, 59 лет. — Набираем 200 человек. Это ученики 8–11-х классов. Будет две группы. Перед зачислением поступающие должны решить задачи по школьной программе.

Лицей расположен на территории местного политехнического университета. Лицеистам позволят проводить научные эксперименты в лабораториях вуза. У них будет бесплатное пятикратное питание. Будут жить в общежитиях.

Учебный процесс в заведении будет обходиться в 5 млн грн на год. На оборудование лицея потратили 1,5 млн грн.

В этом году на Виннитчине также откроют три сельских школы и детский садик.