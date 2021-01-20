В Марьинку подадут газ

Представители контактных групп от России и Украины 18 января договорились восстановить газоснабжение в райцентр Марьинка Донецкой области. Топлива здесь нет с 2014 года, когда российские наемники взорвали газопровод.

— Достижение договоренности о возобновлении газоснабжения в Марьинку — это положительный результат, — говорит представитель от Украины 45-летний Алексей Арестович.

В течение шести лет жители Марьинки для обогрева и приготовления пищи используют электричество и дрова. Украинская власть подвозит им сжиженный газ в баллонах, но его хватает не всем.

15 января на магистральном газопроводе вблизи села Глафировка в Лутугинском районе оккупированной Луганщины произошел взрыв.

Без газа остались более тысячи домохозяйств. Боевики не спешат чинить магистраль. Снимают пропагандистские видео о том, как на трубу напали украинские диверсанты.