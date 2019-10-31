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пятница, 01 ноября 2019 00:15

В Макеевке разваливаются дома

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В оккупированной Макеевке Донецкой области потрескались дома. Люди в микрорайоне "Объединенный квартал" жалуются на подземные толчки.

Сильные сотрясения земли жители квартала почувствовали в ночь на 21 октября. От них разрушились два дома.

- Завалился подвал в одном. Раньше подземного толчка во втором слетела крыша. Сами дома сегодня едва не сложились, потрескались стены, - говорит 48-летняя Лариса Тарасова из Макеевки. - В час ночи упал вход в подвал. Возле подъезда под шифером ничего не осталось, только лестница. Пойдет первый снег или дождь - будет еще хуже.

Магнитуда толчков составила шесть-семь баллов. Ежедневно бывают два-три раза - утром и вечером. За две недели их насчитали 11. Местные утверждают, что тряска связана с работой шахты "Калиновская-Восточная". Она расположена в 2 км.

- На шахте проводят буровзрывные работы. Там труднопроходимые пласты породы, - говорит 67-летний Анатолий Валентинович, пенсионер из "Объединенного". - Поэтому закладывают в несколько раз больше взрывчатки, чем допустимо.

Оккупационная власть отрицает, что землю трясет из-за шахты. Запретила упоминать об этом в местных СМИ.

- Такое повторяется полгода. Сейчас толчки усиливаются. Недавно жители начали выражать недовольство, и местные власти зашевелились, - говорит 51-летняя Светлана Миронова из Макеевки. - Ночью 30 октября снова трясло. Мы спали, когда начала кровать подпрыгивать и задрожал балкон. Раньше думали, что это обстрелы. Но наш район далеко от линии разграничения.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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