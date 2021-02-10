В магазине "Iкеа" продают более пяти тысяч товаров

Шведская компания "Iкеа" — крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома. Пыталась зайти на украинский рынок 15 лет. Первый магазин в Киеве открылся 1 февраля. Занимает более 5 тыс. кв. м в торговом центре "Блокбастер Молл"на просп. Степана Бандеры.

Предлагают более 5 тыс. товаров. Преимущественно их будут завозить из Польши. Первые покупатели чаще всего брали складные стулья, пледы, игрушечных динозавров и панд, рамки для фото, подушки, картины, постельное белье. Самые дешевые здесь ароматические свечи — от 29 грн. Стоимость мебели начинается от 2,7 тыс. грн.

— Сюда заходишь посмотреть, а выходишь с диваном, — говорит киевлянка 38-летняя Ирина. — Следила за датой открытия полтора года. Была за границей в нескольких "Iкеа", очень понравилось. Когда узнала, что запускают в Киеве — сразу приехала.

Позже планируют открыть традиционную для этих магазинов зону питания, по словам представителей компании. Будут родавать фрикадельки и хот-доги.

- "Iкеа" долго заходила в Украину из-за коррупции. Были проблемы с выделением земельного участка, — говорит адвокат 45-летний Илья Костин. - Ее появление положительно повлияет на работу меньших фирм, обслуживающих подобный бизнес. Появятся рабочие места, а это налоги и поступления в бюджет. Местные игроки будут "подтягиваться" под стандарты работы крупных корпораций.

— "Iкеа" никогда не платит взятки. Заходит только на рынки, где может работать прозрачно, — говорит медиаменеджер 38-летний Евгений Левченко. - В Украине не хватает торговых марок, связанных с высокими технологиями и экологией. Например,"Теслы". Неплохо было бы, если бы появились новые сети супермаркетов. В Частности, "Карфур", "Лидл". Это улучшило бы отношения между магазинами, покупателями и производителями. Последним было бы проще попасть со своей продукцией на полки магазинов.