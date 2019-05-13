В магазинах оккупированного Донбасса исчезла мука

— Скупаюсь только на оптовых базах. Цены ниже почти вполовину по сравнению с магазинами, — рассказывает 59-летняя Марина Анатольевна, жительница Макеевки Донецкой области. — Ежемесячно на еду трачу 2,5 тысячи гривен. Дешевле у оптовиков брать сладости, рыбу и сыр с колбасой.

В декабре 2018 года в оккупированной части Донецкой области резко выросли цены на хлеб. Основная причина — отсутствие зерна. В местных магазинах трудно найти муку.

— Хотел купить муку в супермаркете на Пасху. Жена делает куличи. На прилавках ее нет. Специально создали дефицит, потому что знают, что люди массово выпекают на праздники, — говорит 62-летний Олег Петрович из Донецка. — Нашел муку на рынке. Килограмм пшеничной высшего сорта стоит 13,93 гривны. Привозят ее из Еленовки. Там работает мукомольный завод. Русская обойдется вдвое дороже из-за транспортировки.

За полкилограмма овсяной муки на базаре надо заплатить 21 грн.

— Зерно завозят из России. Местную муку сложно найти. Она по качеству лучше, чем привозная. Из-за этого поднялись цены на хлебобулочные изделия. Если раньше социальный хлеб стоил 4-5 гривен, сейчас — 6,50. Для местных это ощутимое подорожание. Белый хлеб не покупаю. Беру солодовый или с разными семенами. Доктор прописал для желудка. 450 грамм его стоит 10,50 гривны.

Из-за подорожания продуктов питания в так называемой ДНР выросли налоги для предпринимателей. Местные жители стали продавать продукты через доску объявлений "ОЛХ". Спросом пользуются куриные яйца. Предлагают десяток за 62 грн.

Самое дорогое яйцо на рынках ДНР в Старобешево — 28 грн, самое дешевое — в Снежном и Кировском (с мая 2016-го город Крестовка. — ГПУ) — 23.

— С мужем ходим за продуктами только на рынок. Можно поторговаться и выбор больше, чем в супермаркете, — рассказывает 26-летняя Анастасия Вакуленко из Луганска. — Раз в месяц готовим солянку. Чтобы сэкономить, покупаем свиные кости для навара. С одного килограмма выбираем до 100 граммов мяса. Свинину не берем. Килограмм стоит 155 гривен. Заменяем курицей. Она вдвое дешевле.

- Крупы беру только на вес. Они немного дешевле, чем фасованные. За килограмм гречки отдаю 18 гривен. За рис — 21, — добавляет Анастасия. — Однажды зашла в супермаркет. На полках нет даже гороха. Продавцы говорили, что на складах города почти ничего не осталось. Иногда заказываю продукты у соседки. Она работает в школьной столовой. Что остается на складе, крадет и продает по сниженной цене. Так экономим часть зарплаты на еду.

С 1 июля 2018 года оккупационная власть увеличила на 10% пенсии жителям ДНР. С этим, магазины подняли цены на курятину.

— Курица самый ходовой товар в Донецке, — рассказывает 66-летняя Клавдия Кириленко. — Можно простоять два часа и купить несколько окорочков. Зато на 10 гривен дешевле. Внутри — не протолкнуться. Продавщицы ругаются, чтобы в помещение не заходило много людей. Вспоминаю, как в середине 70-х годов при Советском Союзе стояла за мясом. Но тогда его качество было лучше. Сейчас можно встретить синюю тушку курицы, необскубанную. А в магазинах чувствуется запах уксуса. Если слышу резкий запах - сразу ухожу из помещения. Лучше всего покупать мясо утром. Оно не залеживается, и можно визуально выбрать хороший кусочек. Дома варю два раза, чтобы убить микробов.

На украинском блокпосту "Новотроицкое" расположился стихийный рынок. Кто не успел купить продукты в Волновахе, останавливается здесь. Килограмм сала стоит 100 гривен, десяток яиц — 30. Тушку утки продают за 120 гривен.

4 116 000 гривен долга поставщикам продовольственной продукции имеет оккупационная власть Луганска. Из-за низкой рыночной стоимости товаров предприниматели отказываются сотрудничать с рынками ЛНР и социальными супермаркетами, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Зарплату выдают продуктами

В оккупированном Донецке на заводе "Донецккокс" рабочим вместо денег выдают продукты. В виде одноразовой помощи им выделили 74 продуктовых набора, в которые входят подсолнечное масло, мука, крупы, консервы, макароны. Каждый пакет весит 20 кг.— Муж с работы принес "социальный талон" и половину зарплаты. На вторую половину вместо денег предлагают 2 килограмма крупы, 100 граммов сливочного масла, 2 килограмма муки, 1 килограмм сахара, 300 граммов масла и 2 рулона туалетной бумаги, — рассказывает 20-летняя Надежда Панченко из поселка городского типа Нижняя Крынка, возле Макеевки Донецкой области.