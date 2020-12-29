В магазинах, аптеках, банках должны говорить на украинском

С 16 января 2021 украинский язык станет обязательным в сфере услуг. На нем с клиентами должны говорить работники магазинов, кафе и ресторанов, банков, заправок, спортзалов, аптек, библиотек и т.п. На украинском должны быть меню, ценники, маркировка, билеты, технические характеристики товаров. Допускается дублирование этой информации на других языках.

За нарушение норм будут штрафовать - от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.

- Обслуживать на других языках можно по просьбе потребителя, - говорит уполномоченный по защите украинского Тарас Кремень, 42 года. - Наш секретариат будет проверять заведения и делать предупреждения. Если в течение года нарушения будут повторяться, будут взимать штраф. Сумма небольшая, но будет бить по репутации. О случаях нарушения следует писать жалобы на мое имя.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019-го. Шесть его норм начали работать в этом году. Украинский стал обязательным в рекламе, научных работах и ​​во время конференций, проектной документации, учреждениях здравоохранения. Политические партии и организации на государственном должны составлять отчеты. На нем должны быть написаны названия аэропортов, вокзалов, станций, портов, остановок.

С 16 июля 2021-го украинский станет обязательным для театров, музеев, кинотеатров. Введут экзамен на его знание для госслужащих и лиц, претендующих на гражданство. В конце года на нем должны выпускать общенациональные печатные издания.

- До штрафов дело будет доходить редко. Потому что перейти на украинский сфере услуг не проблемно. Большинство его знают, - говорит сокоординатор общественной организации "Пространство свободы" 48-летний Тарас Шамайда. - Офис уполномоченного по защите языка работает активно. Собралась команда, которая отслеживает ситуацию, поддерживает связь с общественностью, СМИ и бизнесом. Слабо работает Министерство культуры и информационной политики. Не разработало программы популяризации языка, не открыло бесплатные курсы.

Телевидение должно отходить от двуязычных передач. Это - последствия компромиссов с владельцами каналов. По закону полностью украиноязычными они станут в 2024-ом, но тогда вероятно уже будут уступать интернету.

Действующая власть не занимается языковой политикой, как предыдущая. И новых законов в отношении украинского языка принимать не надо. Достаточно того, что есть.

Попытки некоторых нардепов ослабить языковой закон не имеют перспективы, добавляет Шамайда. Их инициативы в парламенте не поддержит ни одна партия, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь".

С 1 января минимальная зарплата вырастет с 5 до 6 тыс. грн. до 6,5 тыс. - в декабре 2021-го.

- Повышение ударит по бизнесу, - говорит экономист Александр Охрименко, 56 лет. - Чем выше зарплата, тем больше налогов должны платить предприниматели. Есть риск, что будет развиваться теневая зарплата, кто-то будет предлагать работать неофициально. Возможно сокращение персонала. С другой стороны, если у людей станет больше денег, лучше будет идти торговля. И цены вырастут из-за большого спроса.

Повысят разовую выплату пострадавшим на войне военным и их семьям. В случае инвалидности она составит от 158,9 тыс. до 908 тыс. грн. За ранение - 113,5 тыс. грн. Семьи погибших получат от 1,1 млн до более 1,7 млн грн.

С должников по микрокредитам запретят взимать сумму превышающую двойной размер займа. Такая норма заработает с 1 января.

Правило уменьшит количество искусственно созданных долгов, говорят эксперты.

- Люди, которые берут займы у компаний быстрого кредитования, часто не понимают, какой будет полная стоимость. Их долг увеличивают в три раза или даже в 10 раз. Потребители не в состоянии столько вернуть, - говорит юрист Ольга Гальченко. - Теперь необходимо на законодательном уровне запретить изменять процентную ставку по микрокредитам и порядок ее исчисления.

В январе заработает новый санитарный регламент для школ.

Должны подвозить учеников, которые живут более чем в 2 км от учебных заведений. Расстояние от дома до остановки не должно превышать 500 м. Ответственность за это возлагают на местную власть. Должна закупить или арендовать транспорт, составить маршруты.

С 8 по 24 января в Украине будет продолжаться жесткий карантин. Будут закрыты бассейны, спортзалы, торговые центры, рынки, учебные заведения, кроме детсадов. Кафе, рестораны и бары будут работать только на вынос.

Общественный транспорт и межобластного сообщения останавливать не будут. Будут работать продуктовые магазины, банки, заправки, почтовые отделения, салоны красоты по предварительной записи.

- Такие мероприятия вводим, чтобы не допустить новой волны заболеваемости. Она может накрыть после новогодних праздников, - говорит министр здравоохранения 45-летний Максим Степанов. - Карантин поможет уменьшить вспышку гриппа, которую ожидаем в феврале. Эта болезнь дает такие же осложнения, как и коронавирус. Приводит к пневмонии.

Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения, который действовал с 2017 года. Люди платили 90 коп. за каждый из первых 100 кВт. Остальной месячный объем покрывали по цене 1,68 грн/кВт. С 1 января будет действовать фиксированная цена - 1,68 грн/кВт.

- Тарифы на электричество у нас все равно остаются вдвое ниже рыночных, - говорит исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, 44 года.

- Их повысили из-за обязательств, которые есть в Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом, - говорит эксперт по энергетическим вопросам 49-летний Геннадий Рябцев. - Однако принятое решение необоснованно. Не способствует ликвидации или решению проблем с долгами, не защищает малоимущих, которые первые пострадают. Решение не внесли в повестку дня заседания правительства. Его проект не опубликован, нет необходимых документов, которыми должно было сопровождаться.

Правильные рыночные преобразования не состоят в изменении тарифов. Надо формировать прозрачную конкуренцию и одинаковые правила игры для всех, формировать потребительский рынок. Чтобы люди могли решать, на каких условиях согласны покупать электричество, газ, воду. А у нас выполняют прихоти поставщиков. Мнение потребителя никого не интересует.