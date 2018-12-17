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вторник, 18 декабря 2018 06:10

В Луцке клали асфальт в дождь

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10 декабря в сети появились фотографии того, как коммунальщики кладут асфальт в дождь на ул. Дубновской и Карпенко-Карого в Луцке.

По словам директора департамента ЖКХ в Луцксовете Юрия Крася, если осадки незначительные, укладка асфальта допускается.

- Каток, например, вообще специально смачивают водой. Эти виброкатки всегда мокрые. Когда идет легкий дождик, то ничего плохого для асфальта он не несет. Потому что осадки успевают испариться на разогретом до 150 градусов асфальте. Нежелательно работать с укладкой покрытия, когда идет сильный дождь, - говорит Юрий Крась.

На этот отрезок дороги подрядчик дает гарантию семь лет. В горсовете говорят: пока замечаний к этому нет. Ремонт тротуаров на Дубновской обещают завершить до следующего года.

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Дата
18
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