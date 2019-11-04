В квартире перегорела бытовая техника

- В четверг с утра подали напряжение 380-420 вольт. Никакая техника этого не выдержала бы, - говорит Виктор Соловьев из Полтавы.

В доме его родителей на ул. Степного Фронта произошел скачок напряжения 31 октября. В квартире Соловьевых сгорела вся бытовая техника на кухне - электрочайник, плита, микроволновая печь.

В Полтаваоблэнерго причастность к скачку напряжения отрицают. Жилищно-эксплуатационная организация №2 послала в многоэтажку электрика. Он установил, что в электрощитовой перед квартирой Соловьевых перегорела фаза "0". Поэтому возросло напряжение.

Другие помещения не пострадали.

- В нашей квартире все хорошо. У других в подъезде тоже никаких скачков. Наверно, только у Соловьевых что-то было с проводкой, - рассказывает Богдан, житель дома.