В квартире перегорела бытовая техника

- В четверг с утра подали напряжение 380-420 вольт. Никакая техника этого не выдержала бы, - говорит Виктор Соловьев из Полтавы.
В доме его родителей на ул. Степного Фронта произошел скачок напряжения 31 октября. В квартире Соловьевых сгорела вся бытовая техника на кухне - электрочайник, плита, микроволновая печь.
В Полтаваоблэнерго причастность к скачку напряжения отрицают. Жилищно-эксплуатационная организация №2 послала в многоэтажку электрика. Он установил, что в электрощитовой перед квартирой Соловьевых перегорела фаза "0". Поэтому возросло напряжение.
Другие помещения не пострадали.
- В нашей квартире все хорошо. У других в подъезде тоже никаких скачков. Наверно, только у Соловьевых что-то было с проводкой, - рассказывает Богдан, житель дома.
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