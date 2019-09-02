В Киевском зоопарке построят подземный океанариум

Через несколько недель в Киеве откроют обновленный зоопарк. Новый вход обустраивают на углу ул. Победы и ул. Зоологической.

Зверинец перестраивают несколько лет. Здесь уже почистили озера, построили новый мост и беседку над водой. Построили новый пеликанник, завершают подземный океанариум, универсальный вольер для животных и птиц площадью более 1 тыс. кв. м.

На входе посетителей будет встречать 15-метровая фигура жирафа. Впоследствии возле нее поставят новые скульптуры льва и зубра. На территории обустроят зону питания и магазины сувениров.

В 2020 году в зоопарке начнут вторую и третью очереди реконструкции. Планируется построить экспозиции "Африканская саванна", "Долина слонов и Нила", авиарий для птиц. Появятся новые виды животных и пернатых.

- Мы прекратили погоню за количеством видов в пользу качества их содержания, - говорят в администрации. - Увеличатся группы уже имеющихся видов. Появятся смешанные экспозиции с видами, которые сосуществуют в природе. Будут азиатские слоны, жирафы, бегемоты, носороги, зебры, страусы. После открытия нового приматника станет больше обезьян и лемуров. Появятся росомахи, лесные коты, ягуары.

Завершить обновление собираются летом 2020 года. Повышать цены на билеты пока не планируют.