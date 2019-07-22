В киевском метро не продают жетоны

21 июля Киевский метрополитен перестал продавать жетоны на станции Позняки. До этого такой способ оплаты проезда отменили на остановках Нивки, Ипподром и Теремки.

- Сначала выводим жетоны со станций, где популярна оплата электронной карточкой. Постепенно перестанем продавать и на других, - говорит помощник руководителя метрополитена 37-летняя Наталья Макогон. - В октябре жетоны резко не будут выводить из обращения. Пассажирам нужно время, чтобы выбрать удобный способ оплаты.

Жетонами расплачиваются 20% пассажиров. Показатель падает.

- Жетоны убирают, потому что городская администрация распорядилась ввести электронную систему оплаты проезда. Они не подпадают под такие инструменты оплаты, - добавляет Наталья Макогон.