В Киеве не хватает полицейских

В Киеве патрульная полиция недоукомплектована на треть. Если учитывать людей в отпусках или на больничных, не хватает половины работников правоохранительных органов, говорит заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, 40 лет:

— Патрульные, которых мы учим и хотим, чтобы они работали хорошо, зарабатывают 12,4 тысячи гривен в месяц. А зарплата водителя маршрутки составляет 17-18 тысяч. Поэтому многие полицейские отказываются работать. Все надежды на перевыполнение бюджета в следующем году. Тогда сможем повысить зарплаты патрульным. В профессию придет больше молодежи.

В патрульные полицейские не хотят идти и из-за тяжелого графика работы, говорит представитель областной полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

— Никто не готов жертвовать свободным временем и работать в ненормированном темпе, — говорит Юрий Васильевич. — Ситуацию можно исправить, если повышать мотивацию молодежи. Зарплата патрульного в регионе стартует от 10 тысяч гривен. Люди не идут на такие средства.

В столице должны работать 2 тысячи патрульных полицейских, согласно штатному расписанию.