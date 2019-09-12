В Киеве не будут продавать билеты на общественный транспорт

С 1 ноября во всех видах общественного транспорта Киева не будут продавать бумажные билеты. Пассажиры будут платить за проезд пластиковой картой. Должны купить ее в специальных автоматах, пополнять на нужное количество поездок. За каждый проезд со счета будет сниматься от 6,5 до 8 грн. В транспорте будут специальные валидаторы.

После обеда 10 сентября в кассы метро "Вокзальная" образуются очереди. Пассажиры покупают одноразовые жетоны для проезда, кто-то пополняет электронные карты в автоматах, которые работают сейчас. 30 октября в метро жетоны действовать перестанут. Платить можно будет только карточкой "Киев смарт кард".

- Мне такие карточки неудобны, - говорит харьковчанка 51-летняя Нина Андрушко. Женщина с тремя сумками отдыхает у стены метрополитена. — Я в Киеве проездом, бываю здесь несколько раз в год. Какой смысл мне покупать ту карточку? Жетоны — это своеобразная визитная карточка столицы.

Автомат, который продает пластиковые карты, стоит в углу станции. Имеет голубовато-белую окраску, сенсорный экран, банковский терминал, клавиатуру для ввода пин-кода. На экране освещает четыре функции — "Купить карту", "Пополнить карту", "Инструкция" и "Купить разовый билет". Последняя пока недоступна.

К автомату подходит 25-летний Виталий Штипук с черной бородой. Покупает пластиковую "Киев смарт кард" синего цвета.

— Перед этим у меня была зеленая карточка (пластиковая карточка, которая с ноября действовать не будет. — ГПУ). Не использованные на ней деньги мне вернули — 15 гривен.

Пополнить счет на "Киев смарт кард" можно наличными или банковской картой. Автомат сдачи не выдает — вся внесенная сумма поступает на счет.

Проезд стоит по-разному. Чем больше билетов сразу покупает пассажир, тем дешевле обойдется поездка. При покупке от одной до девяти — 8 грн, от 10 до 19-7,7 грн, от 20 до 29-7,4 грн. По 6,8 грн за проезд придется заплатить, если купить от 40 до 49 билетов. Если покупать сразу 50 поездок, то стоимость каждой составит 6,5 грн.

— Я беру сразу 50 поездок, — в автомат вносит деньги 33-летний Богдан Кит. — Так выгоднее, потому что езжу в метро минимум дважды в день. Приобрел карточку сразу, как они появились. И не жалею.

Пользоваться "Киев смарт кард" нужно хотя бы раз в год. Иначе ее аннулируют, деньги пропадут. В случае потери или кражи владелец может заблокировать ее через колл-центр или в личном электронном кабинете. Все оплаченные поездки сохранятся.

Приобрести или пополнить е-карту можно на станциях Киевского метрополитена, в 322 точках "Т-киоск", личном кабинете киевлянина, мобильном приложении "Киев смарт сити", терминалах самообслуживания "Изипей", "Туклик" и "Айбокс". В будущем это возможно и в терминалах самообслуживания и мобильных приложениях Приватбанка и Ощадбанка.

Тем, кто хочет проехать в общественном транспорте только раз, будут продавать одноразовые талоны с кюар-кодами. Они будут общие для всех видов транспорта. Их можно приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена.

Уволят 1088 контролеров-кассиров

На протяжении поездки на киевском троллейбусе 42Д от остановки "Индустриальный мост" до станции "Лыбидская" 11 сентября единым электронным билетом воспользовалась молодая пара. Все другие пассажиры покупали билеты у контролера.

— Я рада, что могу иметь одну карту для всего транспорта. Это упростило жизнь, — говорит 26-летняя Татьяна Иванцив. Приобрела "Киев смарт кард" две недели тому назад.

До 1 ноября е-билет в общественном транспорте работает в тестовом режиме. С этого периода в столичных троллейбусах и трамваях перестанут работать 1088 контролеров-кассиров. Большинство из них переведут на контролеров. Будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета во время проезда.