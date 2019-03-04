В Киеве можно оплатить проезд через соцсети

В столице запустили оплату проезда через социальные сети "Фейсбук" и "Телеграмм". Оплатить можно на мобильном через специальный чат "Киев Пей Бот".

— Открыл чат, купил билет и готово. Есть пять услуг по проезду. Приобретение целого или половинного проездного, поездок, пополнения баланса электронного билета-карты "Киев Смарт Кард", покупка QR-билета, — говорит разработчик Дмитрий Однокоз, 34 года. — Четыре первые связаны с картой. В боте можно лишь оперировать с покупками для карты. В транспорте нужно ее физически использовать. А вот покупка QR-билета — разового — не связана с картой. Вы можете купить его в боте, в чат получите картинку QR-кода. Его можно показывать прямо с экрана. Проверить можно только валидатором.

За обслуживание платежный сервис взимает 3% комиссии. Поездка стоимостью 8 грн подорожает до 8,24 грн.