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пятница, 31 мая 2019 00:40

В импортных помидорах нашли моль

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В Черкасскую область завезли 22 т зараженных помидоров из Турции. Американскую томатную моль обнаружила в них Госпродпотребслужба.

Партию отправили обратно в Турцию.

- Такие зараженные помидоры нельзя использовать даже на корм животным. Их надо утилизировать, - говорит 28-летняя Виктория Яранцева, ассистент кафедры генетики растений Запорожского национального университета.

- Прямого доказательства влияния моли на организм человека нет. Но это агрессивный вредитель, который уничтожает урожаи. Для борьбы с молью необходима обработка химикатами. Они могут накапливаться и вызывать отравление или аллергическую реакцию. Покупатели никогда не узнают по внешним характеристикам, чем помидоры обрабатывали при выращивании.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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