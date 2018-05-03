В городе травят собак

Более 60 бездомных и домашних собак за последний месяц отравили неизвестные в городе Ватутино Черкасской области. Разбросали на улицах отравленную пищу. Мертвых животных находили в парках, частных дворах.

- Мой ребенок раньше играл с собакой. А здесь воочию увидел ее смерть. До сих пор не может забыть. Пес мучился несколько часов, - говорит местная Алла Распутня.

Волонтеры собираются в патрули. Устраивают ночные дежурства, чтобы поймать преступников. За собственные средства покупают лекарства для отравленных собак.

- Это может делать кто угодно. Но бороться с бездомными животными надо только с помощью приютов. Они должны финансироваться и государством, не только волонтерами, - говорит зоозащитница Ирина Сабалдаш, 56 лет. - Если собака не агрессивна, то ее можно стерилизовать и пусть дальше живет на улице. В приют следует забирать агрессивных или покалеченных собак.

- Решаем проблему с бездомными животными только путем их стерилизации, - говорит заместитель мэра Ватутино Юрий Кубявка, 34 года. - Приют в городе создать не можем. Нет такого назначения для земельных участков. Как и средств.

Полиция ищет людей, которые травят собак. Могут получить до трех лет тюрьмы.