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пятница, 11 мая 2018 05:30

В городе четыре дня не продавали сало

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Четыре дня не выходили на работу продавцы мяса и сала в райцентре Миргород на Полтавщине. Бастовали до 4 мая. Требовали упразднить закон об усилении контроля за продуктами животного происхождения. Вступил в силу месяц тому назад.

Предприниматели не имеют права забивать больше трех свиней в неделю в домашних условиях, по закону. Большее количество животных должны резать только на специально обустроенных бойнях. В Миргороде таких нет.

На центральном рынке работают почти 50 торговцев салом и мясом. В дни забастовки на своих рабочих местах развешивали мешки из-под муки с надписями: "Поблагодарите Верховную Раду за уничтожение с/х продукции!", "Правительство ограничивает продажу домашней свинины и сала".

— С тремя свиньями не выгодно стоять на базаре, - говорит предприниматель 45-летний Сергей Гусаренко. - Должен нанимать работника для того, чтобы он забивал еще три свиньи. Тогда будет прибыль от продажи. Но с другой стороны за наемного человека должен платить налог.

Говорят, что забой больше трех свиней - это уже промысел. Поэтому и нужны убойные цеха. Но обычно мы режем животных дома, где обустроены убойные площадки с водой, морозильными камерами, столами из нержавейки.

К продавцам обратилось руководство районной администрации. Попросили возобновить торговлю. Агрофирма "Астарта" бесплатно выделила продавцам помещение для бойни в селе Петровка рядом с городом.

Предприниматели согласились возобновить продажи.

— Еще не видели выделенное агрофирмой помещение. Но знаем, оно старое, - говорит Сергей Гусаренко. - Ремонт, подведение электричества и воды обойдется в несколько миллионов гривен. Продавцы готовы сложиться.

Новый закон о проверке качества и безопасности пищевых продуктов действует с 4 апреля. Предприятия, бойни и торговые точки регулярно будут проверять работники Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей.

Если инспекторы или ветеринарная служба установят, что продавцы сала и мяса забивают в домашних условиях больше трех свиней на продажу, могут аннулировать лицензию на торговлю.

— Данный закон приняли для борьбы со стихийной торговлей, - говорит 33-летняя Оксана Юрченко, вице-президент ассоциации "Свиноводы Украины". - В Украине распространена традиция, когда предприниматели ездят по селам, скупают и разрабатывают свиней в ужасных условиях, не зная об их состоянии здоровья. Везут десятками на базар. В Европе вообще нет подворного забоя животных. Там давно перешли на промышленный уровень производства. Государству легче его контролировать. Мы тоже этого хотим.

Для забоя большого количества свиней предприниматели должны получить эксплуатационное разрешение. Его дадут при наличии убойного цеха. Лучше всего в этом случае объединяться в кооперативы. Мясники имеют хорошие прибыли. Поэтому аренда и содержание помещения выйдет не слишком дорого. Легче будет договориться с ветеринаром, который будет приезжать в убойные дни. Местной власти выгодно поддерживать торговцев в этот переходный период. К примеру, миргородское сало - уникальное, занимает свою нишу. Из этого бизнеса идут хорошие налоги в местный бюджет.

Миргородское сало готовят по специальной технологии - запекают в соломе.

Автор: Микола МАРЧЕНКО, Анна ЛАКИЗА
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