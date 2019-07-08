В горе Поп Иван нашли пещеру

В горе Поп Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей нашли до сих пор неизвестную пещеру. Вход в нее расположен на высоте 1962 м - 60 м до вершины.

- Два года тому назад местный мужчина рассказал спасателям, что нашел в горе ход, - говорит участник экспедиции 35-летний Андрей Риштун. - Зашел внутрь, дошел до первого зала и вернулся. Спасатели пошли дальше, сняли видео. А мы - еще глубже.

Пещера протянулась на 200 м. В ней есть два больших зала, несколько меньших комнат и ходы между ними.

- В пещере нет никаких следов человеческого пребывания, надписей или потертостей на стенах. Только капельки воды, отражающиеся в свете фонаря, - продолжает Андрей Риштун. - В отличие от других пещер, спуск сюда не требует альпинистского снаряжения. Однако проход живой. Возможны обвалы, поэтому мы заложили вход камнями.

Пещеру планируют исследовать более тщательно, сделать топосъемку и выяснить, не имеет ли она продолжения. В дальнейшем здесь будут тренировать альпинистов.