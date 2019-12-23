В епархии поместной церкви отслужат Рождественскую литургию 25 декабря

В Волынской епархии Православной церкви Украины решили дважды провести Рождественскую службу - 25 декабря и 7 января. Это первый раз, когда украинские православные будут служить такую литургию два раза в разные дни.

- Начинать праздновать Рождество можно 25 декабря. Надо акцентировать внимание не на конкретной дате, а на приходе в мир Спасителя, - говорят в Волынской епархии.

Раньше митрополит ПЦУ Епифаний заявлял, что полностью церковь перейдет на празднование Рождества 25 декабря, если это поддержат верующие.

- 25 число - это День памяти святого Спиридона Тримифунтского. Поэтому литургия должна служиться в любом случае. Даже без акцента на Рождестве, - говорит религиовед Юрий Решетников, 51 год. - Церковные традиции консервативны. Для людей, которые привыкли праздновать 7 января - не аргумент, что дату следует изменить, потому что так празднует Вселенский патриархат. Как светское государство Украина вообще не должна вмешиваться в такие вещи. Каждый имеет право выбора праздновать в тот день, который больше подходит его вероисповеданию и традициям.

В ноябре группа прихожан обратилась с письмом к митрополиту Епифанию. Попросили Рождество отмечать дважды - 25 декабря и 7 января.