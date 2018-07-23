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вторник, 24 июля 2018 00:15

В двух областях могут отключить воду

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С 16 июля Харьков и Днепр под угрозой отключения от водоснабжения. Также часть населенных пунктов на Днепропетровщине. Среди них города Каменское и Верхнеднепровск.

Воду могут отключить, потому что в регионах не хватает хлора для ее обеззараживания.

— Наихудшая ситуация в городах Днепровского бассейна, — говорят в Ассоциации водоканалов Украины. — Там для обеззараживания нужно больше хлора, чем для воды из других рек. В опасности и Харьков. Городу требуется на год 800 тонн хлора.

Единственный производитель жидкого хлора в Украине — предприятие "Днепразот". Оно остановило работу, потому что не имеет средств, чтобы рассчитаться за газ.

— Производство аммиака и карбамида стало невыгодным. Остановлены хлорные группы цехов, — говорят в компании. — Впрочем, оборудование в рабочем состоянии и готово к возобновлению производства в любое время.

Представители "Днепразота" требуют поднять цены на жидкий хлор. Направили обращение в Антимонопольный комитет. Там дали разрешение.

"Производство хлора возобновлено. Параллельно поставляем компонент из Румынии. Все водоканалы работают в штатном режиме", — написал в "Фейсбуке" министр регионального развития Геннадий Зубко, 50 лет.

Автор: Марина САМОЙЛЕНКО
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