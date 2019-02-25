В ДНК украинцев есть ген благотворительности

Украинцы стали чаще заниматься благотворительностью. В 2012-ом лишь 10,2% людей помогали другим бесплатно, в 2015-м таких было 13%, в прошлом году — 18%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

В западных областях Украины 58% жителей в прошлом году занимались благотворительностью, в центральных — 41%, на юге и востоке — 24% и 23%. В мире продолжается всплеск популярности на бесплатную помощь, считает 27-летняя Мария Артеменко, основательница Центра развития благотворительности в Украине.

Что влияет на желание людей заниматься благотворительностью?

— Благотворительность — это не только деньги. Каждый может делиться временем, талантами, финансами. В мире приобретает популярность теория эффективного альтруизма. Мы живем во время, когда хорошо себя вести уже недостаточно. Человеку нужна зона, где он будет проявлять человечность.

Кому помогают украинцы?

— Детям-сиротам, пожилым людям, животным. Последние 5 лет — природе, активно развивается эко-сообщество. Недавно в Украине начали говорить о паллиативной помощи (оказание психологической помощи и облегчение боли смертельно больным пациентам. — "ГПУ"). Несколько лет тому назад об этом в обществе молчали. Часто можно было услышать агрессивную реакцию, мол "зачем помогать человеку, который все равно скоро умрет?"

Толчком благотворительности стали события на Революции Достоинства?

— Революция показала, что желание помогать заложено в ДНК украинцев. Мы — нация благотворителей. Когда в стране происходят чрезвычайные ситуации, мы отвергаем все культурные взгляды и политические предпочтения и объединяемся ради позитивных изменений.

Больше благотворительностью занимались люди в западных и центральных областях Украины. Почему?

— Социологическое исследование не всегда правдиво показывает действительность. Мой опыт свидетельствует, что в южных и восточных областях благотворителей не меньше. Они не щеголяют этим. Мои знакомые одесситы не любят признаваться, что они добрые.

На востоке люди вынуждены помогать себе сами. Для того, чтобы там выжить, надо прилагать много эмоциональных и физических усилий. Они поддерживают друг друга — в этом их благотворительность.

Украина заняла 81-е место в ежегодном исследовании благотворительности в мире, которое проводит британский Фонд благотворительной помощи. В целом с 2010-го Украина поднялась в рейтинге на 69 позиций, а в 2018-м опередила Польшу, Эстонию, Россию и Грузию.