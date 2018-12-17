В Днипре смогут оперировать ребенка в утробе матери

В Днипре построили самую современную детскую больницу в Украине. Новый шестиэтажный корпус хирургии Центра матери и ребенка им. Руднева возвели с нуля за счет бюджета области.

- Это "электронная" больница. Никаких карточек и бумажек с рецептами. А главное - современное хирургическое и диагностическое оборудование позволит быстро поставить диагноз, - говорит главный врач Игорь Македонский, 57 лет. - При выявлении патологий сможем прооперировать ребенка даже в утробе матери.

Каждая палата - это удобная детская комната со всем необходимым. Кровати с подогревом и подъемники на входах. А на нулевом этаже - бассейн для реабилитации.

Установили новое оборудование в отделениях кардиохирургии, ортопедии и травматологии. Отныне смогут оперировать даже новорожденных весом от 400 г - благодаря новейшим наркозным станциям с искусственной вентиляцией легких. Купили ангиограф (для исследования кровеносных сосудов).

В 2019-ом за средства государственного и местных бюджетов создадут новые объединенные диспетчерские службы в Житомирской, Кировоградской, Луганской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Это поможет быстрее обрабатывать вызовы.