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пятница, 08 ноября 2019 00:20

В Днепре погибли два миллиона рыб

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- На восстановление после такого нужно больше 10 лет. Два миллиона погибших особей рыбы - это только то, что видим. А сколько на глубине, или снесло течением? Это экологическая катастрофа, - говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр ЧИСТЯКОВ.

4 ноября директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации Юрий Попутько сообщил о гибели свыше двух миллионов особей рыбы в Днепре в Голопристанском районе. Всплыла густера, карпы, тарань. Мор зафиксировали неподалеку Херсонского морского торгового порта, где добывают песок.

- На месте работают представители департамента экологической инспекции Черного моря, следственно-оперативная группа полиции, - говорит Попутько. - Собирают пробы воды, воздуха и почвы. Все направят в Одессу в лабораторию.

Гибель рыбы могла произойти из-за допущенных портом нарушений при добыче песка, заявили экологи. Рассматривали версию, по которой пласт песка взорвали на глубине и в воду попал ядовитый для рыб сероводород. На предприятии обвинения опровергли. Подрывов на глубине не делали, говорят.

6 ноября в Херсонском государственном аграрном университете причиной мора рыбы назвали выброс в воду аммиака.

- Он выделился естественными процессами и вызвал удушье, - говорит заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Павел Кутищев. - Есть мнение, что это явление техногенного характера. Мы опровергаем. Удушье наблюдается во всех водоемах из-за повышения температуры климата. Это следствие экологических изменений.

С начала года рыба погибала в 1840 водоемах Украины. В прошлом году в 2572.

- У нас рыбные стаи находятся в ужасном состоянии. Ученые говорят, если с этим ничего не делать, то к 2050 году вообще исчезнет рыба, - рассказывает Александр Чистяков. - Почти всегда живность в воде погибает из-за вмешательства человека. Чаще всего водоемы страдают от попадания в них удобрений, которыми обрабатывают поля. Травится не только рыба, а и лягушки, утки, бобры.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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