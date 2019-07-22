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вторник, 23 июля 2019 07:35

В Днепре перекрыли мост

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18 июля в Днепре полностью перекрыли Центральный мост. Так распорядился городской голова 47-летний Борис Филатов. Заключил пари с президентом Владимиром Зеленским, 41 год.

- Мы его ремонтируем. По проекту, должны были сделать это за 24 месяца, перекрывать частями. Это долго, - говорит Филатов. - Мы заключили пари с президентом - полностью перекрываем мост до 14 сентября и ремонтируем. Если не успеем - я ухожу в отставку.

Центральный мост Днепра реконструируют за счет городского бюджета.

Его открыли в 1966-м. Соединяет центр города с жилыми массивами на левом берегу. На нем не было капитального ремонта 50 лет. В 2017 году его начали чинить частями, но ремонт продвигался медленно.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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